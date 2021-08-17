شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "بوبيدا" الروسية للطيران تعلن استعدادها لإطلاق رحلات إلى مصر اعتبارا من نهاية أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أندريه كالميكوف الرئيس التنفيذي لشركة "بوبيدا" الروسية للطيران، أن الشركة (وهى ضمن مجموعة إيروفلوت للطيران) جاهزة لبدء رحلاتها إلى مصر اعتبارًا من نهاية أكتوبر المقبل .