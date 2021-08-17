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شركة "بوبيدا" الروسية للطيران تعلن استعدادها لإطلاق رحلات إلى مصر اعتبارا من نهاية أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أندريه كالميكوف الرئيس التنفيذي لشركة "بوبيدا" الروسية للطيران، أن الشركة (وهى ضمن مجموعة إيروفلوت للطيران) جاهزة لبدء رحلاتها إلى مصر اعتبارًا من نهاية أكتوبر المقبل . 

وقال كالميكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، رداً على سؤال بشأن موعد بدء الرحلات إلى المنتجعات السياحية المصرية: "نحن مستعدون لبدء نقل الركاب إلى مصر اعتبارا من نهاية أكتوبر المقبل".

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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