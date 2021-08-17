شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 142 مليون و500 ألف جنيه حصيلة صكوك الأضاحى لأكثر من مليون أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه في ظل مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية بلغ إجمالي ما تم تحصيله من مشروع صكوك الأضاحي هذا العام 142 مليون ونصف المليون جنيه.

وأوضح حسن في تصريحات له اليوم، أن إجمالي المستفيدين من مشروع صكوك الأضاحى نحو مليون و453 ألف أسرة، حيث وفر المشروع ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسين طنا من اللحوم المشفاة ، ووفر العديد من فرص العمل ، إضافة إلى ما يحققه من حفاظ على البيئة ، والوصول إلى المستحقين أينما كانوا بعزة وكرامة ، وإعطاء نموذج شديد التميز للانضباط والشفافية في العمل الخيري.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، على عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم، كما شددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.