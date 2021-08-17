شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 142 مليون و500 ألف جنيه حصيلة صكوك الأضاحى لأكثر من مليون أسرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الله حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إنه في ظل مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية بلغ إجمالي ما تم تحصيله من مشروع صكوك الأضاحي هذا العام 142 مليون ونصف المليون جنيه.
وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، على عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم، كما شددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.