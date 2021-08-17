شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة المرور أعلى كوبرى أكتوبر وطريق الكورنيش بالقاهرة.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا، لرصد حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، وتبين انتظام حركة السير، واختفاء التكدسات المرورية، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور، لإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة السير.

كما تم رصد طبيعة حركة المرور بطريق الكورنيش ومنطقة موقف سيارات عبد المنعم رياض، المجاور لميدان التحرير.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.