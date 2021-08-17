شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 493 طنا من لحوم الأضاحى فى المحافظات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى غد الأربعاء، 493 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ".

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه في ضوء الإسهام المجتمعي لها، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف يتم غدًا الأربعاء توزيع 18 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "المنيا- أسيوط- الشرقية- كفر الشيخ- الغربية"، بواقع 4 أطنان لكل من محافظات "المنيا- أسيوط- كفر الشيخ" و3 أطنان لمحافظتي "الشرقية- الغربية"، وذلك للأسبوع الرابع من بدء مرحلة التوزيع.ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي 493 طنًّا .

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، على عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله "عز وجل" في أن اختصنا بخدمتهم، كما شددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.