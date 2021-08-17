شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 493 طنا من لحوم الأضاحى فى المحافظات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، أن إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى غد الأربعاء، 493 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح ".
وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، على عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم ، وأننا جميعًا في خدمتهم ، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه ، بل الفضل كله لله "عز وجل" في أن اختصنا بخدمتهم، كما شددت على عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.