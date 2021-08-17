شكرا لقرائتكم خبر عن الكيانات المصرية بالخارج تزور مشروع حياة كريمة بالقليوبية: جايين حبا فى مصر ورئيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، منذ قليل، زيارة إلى الكيانات المصرية بالخارج لتفقد مشروعات "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها بقرى محافظة القليوبية.

وتأتى الزيارة بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبمشاركة نحو 400 مشارك، و33 كيانا مصريا بالخارج من 18 دولة حول العالم، ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، الذى تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

واستمع الكيانات المصرية بالخارج، لشرح مفصل من المحافظ عن مشروعات حياة كريمة بقرى المحافظة ، فيما أكد الكيانات المصرية بالخارج عن حرصهم على الحضور لمشاهدة مشروع حياة كريمة قائلين :" جايين حبا فى مصر وحبا فى رئيسها كلنا حاضرين من أجل مصر ولدعم أهلنا بالقرى الاكثر احتياجا"

ويعقد المؤتمر من أجل لقاء ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج والاستماع لمقترحاتهم وسبل تنفيذها، وهو الأمر الذي يأتي تزامنا مع الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات، وإعلان الرئيس انطلاق الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن هذه النسخة تأتي امتدادا للنسخة الأولى التي أطلقتها وزارة الهجرة في يوليو 2019، لإشراك للمصريين بالخارج في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستعراض ما حققته مصر من إنجازات في وقت قياسي.

وتخصص النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والمشاركة في المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يسهم بقوة في المحافظات والقرى الأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية.