شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للطفولة يمنع زواج طفلة 16 عاما هددت بالانتحار فى ليلة الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن احباط زواج طفلة لا يتجاوز عمرها ال 16 عام، رغما عنها، حيث هددت الطفلة بالانتحار حال اتمام الزواج، وذلك بمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن منظومة نجدة الطفل تلقت بلاغاً بتاريخ 12/8/2021 ، عبر الخط الساخن 16000 يفيد بقيام والد طفلة لا يتجاوز عمرها ال 16 عاماً، مقيمة بمحافظة البحيرة – كوم حمادة " ، بتزويجها قبل بلوغها السن القانونية من شخص يبلغ من العمر ( 33 ) عاماً، متزوج ولديه ثلاثة أطفال، حيث كان من المقرر إتمام الزفاف يوم الأثنين الموافق 16/8/2021 .

وأضافت "السنباطي" أن الطفلة قد هددت بالانتحار في حال إصرار والدها علي اتمام زواجها، وبإحالة البلاغ إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة البحيرة / اللجنة الفرعية بمركز ومدينة كوم حمادة أفادت بصحة الواقعة.

وأشارت "السنباطي" إلى أن والد الطفلة قد وقع على اقراراً بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية بمركز شرطة كوم حمادة بتاريخ 14/8/2021، إلا أن لجنة الحماية قد علمت بإصرار والد الطفلة علي إتمام الزواج لكونه موقعاً علي إيصال أمانة لإتمام الزواج.

وعلى الفور وجهت" السنباطي" مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بتوجيه فريق "التدخل والدعم بنجدة الطفل" لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ترفع الخطر والضرر عن الطفلة وقد ضمت اللجنة " أ- إبراهيم درويش معاون مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل وأ- إيهاب عادل محام بوحدة الدعم القانوني " وتوجهت إلى محافظة البحيرة لمتابعة حالة الطفلة وحضور التحقيقات أمام النيابة العامة وتقديم تقريرها بالتوصية بشأنها؛ بما يتناسب مع مصلحتها الفضلي.

كما وجهت "السنباطي" بإخطار السيد المستشار رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام والذي أحال الواقعة إلي السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة اسئتناف الإسكندرية ومنها إلي نيابة جنوب دمنهور الكلية حيث تحرر محضر بالواقعة، وباشرت نيابة كوم حمادة الجزئية إجراءاتها، حيث طلبت النيابة العامة حضور مالك القاعة التي أقيم بها حفل (الحنة) للطفلة وقدم شريط فيديو مصور للحفل كما تم استدعاء والد الطفلة، ووقع اقراراً بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية.

ولفتت "السنباطي" إلى أن النيابة العامة قد قررت إيداع الطفلة إحدي دور الرعاية الاجتماعية حيث تسلمها ممثلي الإدارة العامة لنجدة الطفل وتم تسليمها وإيداعها الدار الموصي بها.

وتقدمت الدكتورة سحر السنباطي بالشكر والتقدير للسيد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام على ما تقوم به النيابة العامة من مجهودات من أجل توفير كافة سبل الدعم والحماية للأطفال فيما يتفق مع مصلحتهم الفضلى، ولما قامت به النيابة العامة من أجل احباط هذه الزيجة وحماية الطفلة ورفع الخطر والضرر عنها، مؤكدة علي أن النيابة العامة كانت وستظل لا تدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يتعرضون له.

كما توجهت "السنباطي" بالشكر للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة البحيرة علي مجهوداتها وعملها الذي لا يتوقف في رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لها ومتابعة ما يتخذ من إجراءات بشأنها، بما يساعد علي سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال قد يتعرضون له.

وأكدت السنباطي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة لا يتهاون أبداً مع تلك الوقائع والتي تمثل انتهاك لحقوق الطفل لافتة إلى أن زواج الأطفال يعد صورة من صور الاتجار بالبشر ويعرض حياتهم للخطر وعائق من عوائق تنمية الأسرة.

ويناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين بسرعة اصدر قانون منع وتجريم زواج الأطفال كما يناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آليات منظومة حماية الطفل وهي خط نجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000)، والذي يعمل علي مدار 24 ساعة يومياً أو من خلال تطبيق الواتس اب علي الرقم (01102121600) أو الواتس آب بيزنس (01016609579 ) أو من حلال تطبيق نبتة مصر أو علي الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.