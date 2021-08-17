شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال البابا تواضروس الثانى عن ذكرياته مع نتيجة الثانوية العامة؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الملايين من المصريين من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة، هذا العام حيث تمثل هذه المرحلة عنق الزجاجة، وروى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ذكرياته مع الثانوية العامة ورغبة عائلته فى دخول كلية الصيدلة عام 1969.

وقال خلال كلمة له فى حفل اليوبيل الذهبي لتجلى العذراء مريم بالزيتون عام 2018، إن والدته والتى توفيت عام 2014 كانت صديقة لشقيقة البابا كيرلس البطريرك 116 للكرازة المرقسية "أبلة شفيقة" والتى كانت تعمل مدرسة وكانت أمه تخشى عليه بسبب رعب الثانوية العامة حيث كانوا يتمنوا دخوله كلية الصيدلة.

وتابع أن والدته كانت قلقه للغاية فذهبت إلى صديقتها "أبلة شفيقة" وقالت "تعالى نروح نزور العدرا في مصر" وطلبت والدته من البابا كيرلس أن يصلى لابنها من أجل دخول دخول الصيدلة، فرد عليها "لا تقلقى".

وأكد أن والدته فور عودتها زال من قلبها كل قلق، موضحا أنه رأى ذلك فى أعينها وأنعكست هذه الحالة على المنزل كله، قائلا "أعتقد أن صلوات البابا كيرلس وشفاعة السيدة مريم العذراء كانت السبب فى ذلك".