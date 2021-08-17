شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تطمئن على حالة المنشآت المائية على رأسها السد العالى وخزان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، بحضور قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه وممثلى كافة الجهات المعنية والعديد من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين.

وتم خلال الاجتماع إستعراض موقف الفيضان الحالى، والإجراءات التى تقوم بها الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة ، والسيناريوهات المختلفة للتعامل بديناميكية مع مختلف التصرفات الواردة.

قال الدكتور عبد العاطى إن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالي من خلال دراسة "تطوير ارصاد السد العالى" الجارى إعدادها ، وخزان أسوان القديم الجارى إعادة تأهيله حالياً.

وأشار عبد العاطى إلى أهمية عقد اجتماع المجلس بشكل دائم ومستمر للتباحث حول المسائل والموضوعات الفنية المتعلقة بالسد العالي وخزان أسوان وملحقاتهما بمشاركة الخبراء الوطنيين وكوادر واستاذة الجامعات ، مشيراً الى أنه تم إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان فى عام 2016 بضم العديد من الجهات والمتخصصين بهدف تفعيل دور اللجنة.