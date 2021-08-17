شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مهرجان المسرح بجامعة القاهرة لمدة أسبوعين للعروض المسرحية الطويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة مهرجان المسرح الجامعي للعروض المسرحية الطويلة والذى يستمر لمدة أسبوعين وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، فى بيان إن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي نظرًا لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، مشيرًا إلى الجهود المتواصلة للجامعة لدعم الأنشطة الإبداعية للطلاب مما جعل ساحتها خالية من أي فكر متطرف.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ترعى الفنون الراقية التي تتفاعل مع عقلية الشباب مما يسهم في رقي أفكارهم وأذواقهم ويصبحوا أكثر قدرة على المساهمة بقوة في التنوير والارتقاء بالمستوي الثقافي والفكري، مؤكدًا أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة تعمل حاليًا على إنشاء مسرح بالمدينة الجامعية يحمل اسم "دولت أبيض" وفقًا لأحدث التقنيات العالمية من حيث التجهيزات الفنية والتكنولوجية ليكون منارة جديدة من منارات جامعة القاهرة تضيء من حولها من خلال العمل على اكتشاف المواهب والمبدعين تدعيمًا لرسالة الفن الراقي ودور المسرح في الإرتقاء بالإنسان وجدانيًا وفكريًا.