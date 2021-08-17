شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تدريب المهندسين الزراعيين على أحدث تطورات منظومة الكارت الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد العال، رئيس قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة أنه تم عقد اجتماع بمديرية الزراعه بالنوبارية مع المراقبات الزراعية التابعة للمديرية "مراقبة طيبه وغرب النوباريه والبستان ومديري الجمعيات الزراعيه ومستخدمى التابلت" وذلك للتدريب على الصلاحيات الجديدة لتسجيل الاستمارات مباشرة على التابلت من خلال التابلت الخاص بكل جمعية وذلك بحضور المهندس احمد تهامى مندوب الشركه المنظمه e-finance، لعمل الاستمارات المتبقبه وذلك لتسهيل صرف الأسمدة فى الموسم الشتوي بالكارت.

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من ناحيته أكد الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية أنه تم البدء على مستوى الجمهورية فى تدريب جميع المهندسين الزراعيين على احدث التطورات في منظومة الكارت الذكي وعلى ايدي خبراء في مجال المعلومات حيث يقوم فرق من المهندسين والخبراء للتدريب النظري والعملي لمستخدمي منظومه كارت الفلاح على مستوى مديرية الزراعة على احدث الاصدارات واحدث التقنيات الموجوده في منظومه كارت الفلاح

الجدير بالذكر أنه بعد إطلاق وزير الزراعة مؤخرا لمنظومة الكارت الذكي في منطقة محافظتي الإسكندرية والسويس ومنطقة النوبارية تكون وزارة الزراعة قد انتهت تماما من إطلاق المنظومة في كل محافظات الجمهورية.