شكرا لقرائتكم خبر عن السماح لـ64 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء قرارًا بالإذن لـ 64 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ 11 شخصًا، وإبعاد خضر عبد المنعم خضر محمد سودانى الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.