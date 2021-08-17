صعبان عليّ كسرة نفسهم.. ماذا قال النائب الذي تم حجب نتيجة أبناءه بقرار من وزير التربية والتعليم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

علق النائب حاتم عبدالعزيز، والد طالبي الثانوية العامة الذي تم حجب نتيجتهما بقرار من وزير التربية والتعليم، بقوله: ليس لدينا اعتراض على قرار الوزير".

وقال النائب في تصريحات خاصة أدلي بها اليوم الثلاثاء، إن أبناءه منذ المرحلة الابتدائية وهم "متفوقين" في دراستهم، ولم يكن متفاجئا بتلك النتيجة التي حصلوا عليها، وتوقع أن يحصلوا على ٩٨٪؜ وليس ٩٦٪؜، وأنه لم ينشر النتيجة علي صفحته ولكن قام بعض المحبين له بمجاملته بالحصول على النتيجة ونشرها على السوشيال ميديا.

وأوضح أنه لم يرتكب أي خطأ خاصة أنه كأب من حقه أن يفرح بنتيجة أبناءه، كما أن التشكيك في نتيجتهم غير مقبول فليس ذنبهم أنهم أبناء نائب، وأن شقيقهم الأكبر في الفرقة الرابعة لكلية طب الأسنان، والتحق بالكلية قبل أن يعمل بالسياسة.

وأضاف: "أدفع ضريبة عملي السياسي.. هناك من تلاعب بمشاعر الناس واستغل أن أعصابهم متوترة انتظارا للنتيجة وهو ما أحدث ضجة كبيرة في وقت قصير".

وتساءل: هل النائب ليس من حقه أن يكون ابنه متفوقا؟ لافتا إلى أن ابنه كان يحصل على دروس جماعية مع جميع الطلاب ومنهم الغني والفقير والسياسي وغير السياسي، متابعا: أليس من حق النائب أن يكون ابنه متفوقا".

وأشار إلى أن اكثر ما أحزنه هو كسرة نفس أبناءه بسبب قرار حجب نتيجتهم رغم أنهم ليس لهم ذنب في ذلك، ولكن في الوقت ذاته يرحب بقرار الوزير، وأن أبناءه فور علمهم بالنتيجة عبروا عن فرحتهم وقالوا لي المهم أن تكون راضي عننا وأن نكون رفعنا رأسك بتلك النتيجة".

واختتم تصريحاته بقوله: لكل مجتهد نصيب.. أبنائي شطار جدا وتعاهدوا معي على التفوق وعدم التسبب في شماتة أحد في بسبب النتيجة وتمكنوا من الحصول على درجات مرتفعة بمجهودهم".

كان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، نشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، إنه تقرر حجب نتيجة طالبين لتسريبها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته الى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر.​