مفاجأة.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء يصل لـ 2000 جنيه في هذه الحالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يتساءل المواطنون عن طريقة حساب قيمة مخالفات البناء الخاصة بهم، وذلك في حالة تعدد أنواع المخالفات على ذات المسطح، حيث إنه يوجد لكل نوع مخالفة سعر خاص به.

وأوضح كتيب وزارة الإسكان في الجزء الثاني منه، أنه بشأن طريقة حساب قيمة مقابل التصالح وتصحيح الأعمال وتقنين الأوضاع حال تعدد المخالفات على ذات المتر المسطح، فيتم حساب قيمة مقابل التصالح عن المتر في كل مخالفة على حدة.

وإذا تعددت المخالفات على ذات المسطح (معماري- إنشائي- تغيير استخدام- غير ذلك)، يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة حسب نوع المخالفة وطبقا للنسب الواردة بالمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون على ألا يزيد إجمالي قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لذات المتر المسطح على 2000 جنيه.

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