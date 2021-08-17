شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم التوصيات الفنية لتوعية المربين لتجنب تأثير الحرارة على الماشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر معهد بحوث التناسليات الحيوانية، نشرة توعوية للمربيين على مستوى الجمهورية، لتجنب التاثيرات السلبية على الماشية نتيجة الإجهاد الحراري بسبب موجات الحرارة المرتفعة، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوعية المزارعين والمربيين بالتعامل مع التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، لتفادي أية خسائر أو أضرار.

1- الإجهاد الحراري والتغيرات المناخية لها تاثيرات سلبية على الماشية، قد تؤثر على إنتاجيتها في اللحوم والألبان، والحالة التناسلية لها.

2- هناك بعض الإرشادات البسيطة التي يمكن اتباعها لتقليل تأثيرات درجات الحرارة المرتفعة على الحيوانات، والتي تتلخص في إمدادات مياه وفيرة للحيوانات.

3- استخدام رشاشات المياه في تبريد الماشية.

4- ضرورة استخدام المظلة بشكل خاص للحيوانات الصغيرة جدًا أو المسنة أو الحيوانات التي تكون في حالة سيئة أو مريضة.

5- هناك استراتيجيتين لمعالجة الإجهاد الحراري، احدهم قصيرة المدى، بأن يتم نقل الحيوانات إلى الظل على الفور.

6- تقديم الكثير من الماء البارد النظيف، وتشجيعهم، على شرب كميات صغيرة في كثير من الأحيان، مع رشها بالماء البارد، خاصة على الساقين والقدمين ، أو وضعها في الماء، مع استخدم الرشاشات أو الخراطيم للماشية والخيول.

7- وضع مناشف مبللة فوق الحيوانات، كما يمكن وضع الكلاب والقطط فى أحواض من الماء البارد.

8- لا ينبغي بل الدواجن إلا إذا كان هناك نسيم يساعد في عملية التبريد.

9- زيادة حركة الهواء من حولهم، ويمكن استخدام المراوح في عمليات التهوية وتحريك الرياح، مع خفض معدلات التخزين للسماح للحيوانات بالاستلقاء.

10- في حال لم تظهر على الحيوان أي علامة على التحسن ، ضرورة الاتصال بالطبيب البيطري المحلي للحصول على المساعدة.

11- فيما يتعلق بالإستراتيجية طويلة المدى، يجب إجراء عمليات التعديل البيئي، والتي تشمل متطلبات الحيوانات المتحملة وراثيًا عن طريق اختيار الحيوانات في ظروف الإجهاد الحراري ومن خلال إدخال جينات التكيف مع الحرارة من سلالة تكيفية محلية إلى قطيع غير متكيف أو أقل تحملاً.