شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود وزارة الزراعة فى مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، جهوداً كبيرة فى مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، خلال الموسم 2020- 2021، فى التيسير على مصدرى البطاطس ومستوردى التقاوى ، فضلاً عن زيادة المساحات الخالية من مرض العفن البني في البطاطس.

وفى التقرير التالى نتعرف على ما تم انجازه خلال الموسم الزراعي 2020 - 2021.

1- تم تأسيس مساحة 22 ألفا و 659 فدان جديدة، خالية من مرض العفن البني في البطاطس، فضلاً عن مساحة 3472 فدان تم عمل صيانه لها.

2- اجمالى مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البنى على مستوى الجمهورية حوالى 613 ألف فدان.

3- اجمالى مساحات زراعات العروة الشتوية حوالى 51 ألف فدان، والصيفي 30 ألف فدان.

4- هناك مساحة اجمالية حوالى 5861 فدانا ، تم تأسيسها للموسم الجديد تتضمن 5 مزارع جديدة.

5- عدد العينات المفحوصة خلال الموسم بلغت حوالي 25 ألفا و 77 عينة، تمثل كمية اجمالية حوالي 652 ألفا و 990 طن بطاطس وموزعة ما بين تقاوى محلية، ومستوردة، ومعدة للتصدير الى مختلف دول العالم، بالاضافة الى 74 ألفا و 348 طن تقاوى الكسر المحلى للموسم الجديد.

6- تم تحديث كتاب المناطق الخالية وارسالة لدول الاتحاد الأوروبى وإرفاق صور الأقمار الصناعية بمساحة (613) ألف فدان مصحوبة بخرائط لـ (332) مزرعة و( 3080 جهاز – 4535) حوشة.

7- تم تحميل (520 ) صور أقمار صناعية بإجمالي مساحة (4مليون 300 ألف) كم مربع لمتابعة الزراعات الشتوية والصيفية وتطبيق تقنية الاستشعار عن بعد لعمل التحليلات اللازمة للتعرف على جودة التربة و صلاحيتها للزراعة وكذلك متابعة صحة النباتات المزروعة.

8- تم عمل خرائط مكانية لأول مرة لجميع أماكن الثلاجات المستخدمة في تخزين تقاوي الكسر المحلى والمعدة للزراعة داخل المناطق الخالية وكذلك حصر الكميات المخزنة بكل ثلاجة.

9- تم متابعة الحصاد اليومي لزراعات العروة الشتوية والصيفية للتأكد من المساحة المحصودة وتقدير كمية المحصول الناتج عن ذلك.

10- تم ميكنة جميع الأعمال الورقية التي يقوم بها مهندسي المناطق الخالية وربطهم مباشرة بوحدة الرصد والمتابعة لمتابعة جميع الإجراءات الخاصة بزراعة واعداد وإنتاج البطاطس في هذه المناطق وذلك عن طريق توفير جهاز لوحى مقوى ( تابلت ) لكل مهندس .

11- تم الانتهاء من عمل قاعدة بيانات متكاملة تضمنت كل الأعمال الورقية الخاصة بمهندسي المناطق الخالية وكل بيانات البيقوتات المزروعة.

12- تم عمل أطلس لأصناف البطاطس المشهورة من خلال التعاون مع معهد بحوث البساتين وذلك لإضافتها على الاجهزة اللوحية المقواة (التابلت) لمساعدة مهندسي المناطق الخالية في التعرف عليها.

13- تم لأول مره إنشاء تطبيق داخل لوحة المؤشرات الرقمية يعمل على مقارنة الكمية المحصودة من الحقل بالكمية المفحوصة بالمشروع بغرض التصدير بطريقه آلية دون تدخل العامل البشري وذلك لمتابعة الكميات الواردة للفحص من مختلف الشركات.

14- تم انشاء بوابة خدمات للمستثمرين والتى تقدم مجموعة من الخدمات للمستثمرين فى مجال الاستثمار الزراعة وذلك بأستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد فى مجال الزراعة من خلال وحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية وتشمل خدمتي" أسس مزرعتك، وتابع مزرعتك".

15- تم هذا الموسم أيضاً تم تجديد اعتماد الجودة (ISO/ IEC 17025 :2017 ) للعام الثانى على التوالى لمعامل المشروع من المجلس الوطنى للأعتماد "ايجاك "، حيث كان قد حصل علي شهاده الاعتماد الدولي في المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرةISO17025:2017 لأول مرة فى عام 2020 .

