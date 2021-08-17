شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن ظهر اليوم نتيجة الثانوية العامة 2021 ونسب النجاح وأسماء الأوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل ونسب النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2021 والأوائل، فيما يعلن ظهر اليوم الثلاثاء موقع ”الخليج 365” نتيجة الثانوية العامة 2021، برقم الجلوس، كما يتيح الموقع للطلاب التعرف على النتيجة بدرجات المواد والمجموع الكلى، من خلال الدخول على " الموقع" ثم رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس.

أوضح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سوف تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021، بالمجموع الكلي ودرجات المواد على موقع الخليج 365 والعديد من المواقع الإخبارية ظهر اليوم الثلاثاء، ويتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، من وزارة التربية والتعليم، كما يعلن ”الخليج 365”، نتيجة الثانوية العامة 2021، ظهر اليوم لثلاثاء 17 أغسطس الجارى إلكترونيا حيث يستطيع الطالب الحصول على نتيجته برقم الجلوس مجانا.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بث مباشر لمؤتمر صحفيا اليوم الثلاثاء 17 أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 ـ 2021 وسوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.