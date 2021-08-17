شكرا لقرائتكم خبر عن 92% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة للتأكد من جدية عروض الأوكازيون الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق للتأكد من جدية عروض الاوكازيون الصيفى، أيد غالبية القراء تكثيف حملات الرقابة على الأسواق للتأكد من جدية عروض الاوكازيون الصيفى.

وأيد 92% من القراء تكثيف حملات الرقابة على الأسواق للتأكد من جدية عروض الاوكازيون الصيفى، بينما عارض 2% من القراء تكثيف حملات الرقابة على الأسواق للتأكد من جدية عروض الاوكازيون الصيفى.



