شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة مهمة عن تنفيذ مشروع التطوير الشامل لتوسيع الطرق حول القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل عددا من المشروعات لتوسيع الطرق حول القاهرة الكبرى ومنع التزاحم والتكدسات المرورية، وفيما يلى يرصد" الخليج 365" تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها كالتالى:-

1- تنفيذ المسافة من نفق سعد الدين الشاذلى حتى طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، وجارٍ الانتهاء من إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال في هذه المسافة 98% .

2- تنفيذ كوبري السلام الجديد بمنطقة موقف العاشر، والذي بلغت نسبة تنفيذه. 99.5% والذي يبلغ طوله 1300 متر وعرضه 30 مترا ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذي سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية .

3- خطة ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ حيث تم الانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الإزالات المتعارضة وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي مناطق جسر السويس ومدينة السلام.

4- كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري حيث تم نهو الأعمال بالكامل بنسبة 100% بالمطالع والمنازل

5- كوبري المرج بلغت نسبة تنفيذه 98%, والذي يبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة الصرف ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج .

6- تنفيذ كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 92% حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل

7- صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف في المسافة من تقاطع إسكندرية الزراعى حتى تقاطع محور 26 يوليو بطول 15 كم

8- تنفيذ المسافة من المريوطية حتى الاوتوستراد بطول 12 كم

9- إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري تسهيلا لحركة تنقل المواطنين

10- توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى وحيث بلغت نسبة تنفيذه 94%

11- تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، والتي بلغت نسبة تنفيذها 99% والتي تشهد أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد