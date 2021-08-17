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تعرف على مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر

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القاهرة - سامية سيد - سجلت محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر فى موسوعة "جينيس" بإعتبارها المحطة الأكبر على مستوى العالم بتصرف 5.60 مليون م3/ يوم ، و تضم (4) وحدات بتصرف 1.40 مليون م3/ يوم/ وحدة ، وتم إقامتها على مساحة 155 فدان ، ويجرى حالياً عمل تشغيل تجريبي للمحطة.

و تشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر على عدد من الأعمال الصناعية.. نتعرف عليها فى التقرير التالى

1-محطة معالجة و أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر .
 
 2- يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول 5.800 كيلو متر .

 3- قناطر منها قنطرة حجز علي مصرف بحر البقر ، وقنطرة فم علي المسار الجديد لمصرف بحر البقر ، وقنطرة موازنة علي مصرف أم الريش .

 4- محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر هما (محطة بحر البقر الرئيسية– محطة شادر عزام) ، وإنشاء (7) كبارى ،

5- (٦) سحارات ، و (2) بربخ خرسانة مسلحة ، ومفيض طوارىء ، و (٣٦) من الأعمال التكميلية (بدالات – مصبات مصارف خصوصية – مصبات مصارف فرعية – بوابات – مفيضات نهايات ترع –  ).

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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