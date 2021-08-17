شكرا لقرائتكم خبر عن حريق سيارة وراء التهام النيران عقار بالكامل أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن منذ قليل رجال الحماية المدنية من السيطرة علي حريق هائل في عقار علي الطريق الدائري وتحديدا في الاتجاه المؤدي الي المريوطية.

ومن خلال المعاينة الأولية تبين أن الحريق أتى على محتويات العقار بالكامل، وتبين من الفحص أن اندلاع النيران في سيارة نصف نقل أسفل العقار وراء امتداد النيران إلى العقار.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من الأهالي باندلاع حريق هائل في عقار علي الطريق الدائري مباشرة بمنطقة المريوطية، وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية الي موقع الحريق وتمكنوا من السيطرة على النيران دون وقوع إصابات.