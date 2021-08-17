شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة عدد الجامعات التكنولوجية والتوسع ببرامجها على رأس أولويات الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الدولة المصرية رؤية شاملة ومتكاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي تستهدف إدخال روافد ومسارات جديدة وغير تقليدية في استراتيجيات التعليم، تتمثل في التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية بما يوافق النظم العالمية، وتزويدها بكافة التخصصات المطلوبة لسوق العمل، وعقد شراكات مع الجامعات التكنولوجية المتميزة في بعض دول العالم.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد، اجتماعا؛ لمناقشة سبل التعاون مع اليابان فى مجال التعليم الفنى، من خلال منظومة التعليم التكنولوجية اليابانية KOSEN، وذلك استمرارا للتعاون المشترك القائم بين الجانبين فى تجربة المدارس والجامعات اليابانية، وأكد على الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة لملف التعليم التكنولوجى، موضحا أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ عدد من الجامعات التكنولوجية المتخصصة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الجامعات الثلاث التى تم تنفيذها بالفعل.

ونرصد أبرز المعلومات عن التوسع ببرامج التعليم التكنولوجي وفق آخر التقارير الحكومية :

- وجود 31 مؤسسة تعليمية جديدة تم وجاري إنشاؤها بالمحافظات، بواقع 9 جامعات تكنولوجية، و8 مجمعات تكنولوجية، و14 جامعة أهلية.

- بدء الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية عام 2019/2020 لدعم التعليم الفني والتكنولوجي، وتشمل 17 تخصصاً جديداً .

- يعتمد التوسع بالتعليم التكنولوجى بتبني برامج دراسية حديثة تلتزم بالاعتماد الأكاديمي الدولي وقواعد الجودة.

-الجامعات التكنولوجية تمنح الدبلوم العالي المهني بعد عامين ويمكن إنهاء الدراسة عند ذلك، البكالوريوس المهني بعد 4 سنوات.

- خطة التنمية لـ2022 تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات التكنولوجية بنسبة 200% بإنشاء وتشغيل 9 جامعات.