شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تفاصيل مشروع إعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ما تم تنفيذه بمشروع اعادة التوزان البيئي لبحيرة قارون، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، و ما انتهت اليه كل جهة تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة ورفعه لرئيس الوزراء.

وفى التقرير التالى نرصد اخر التفاصيل الخاصة بالمشروع.

1- يتم العمل حالياً على الانتهاء من دراسة تقييم التأثير البيئى لمشروع استخراج الأملاح بشمال البحيرة علي مساحة 4000 فدان .

2- انتهت وزارة البيئة من إصدار 7 موافقات بيئية تتضمن موافقة لمحطة معالجة و 6 مشروعات شبكات صرف.

3- فيما يتعلق بمشروع معالجة مياه الصرف الصناعى بكوم اوشيم تم توفير مبلغ 200 مليون جنيه لصالح هيئة التنمية الصناعية.

4- تتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع كفاءة المحطة لتتناسب مع نوعية مياه الصرف الصناعي وكذلك التوسعات المستقبلية بمنطقة كوم اوشيم الصناعية .

5- سيتم وضع جدول زمني محدد للتنفيذ والانتهاء من رفع كفاءة المحطة.

6- تم التنسيق بين البيئة و محافظة الفيوم والهيئة العامة للتنمية الصناعية لحصر المنشآت التى تقع خارج منطقة كوم اوشيم علي أن تدرج في خطة التفتيش البيئي .

7- تقوم وزارة الرى بإستكمال دورها فى زيادة مياه بحيرة قارون بالمنسوب الآمن المناسب .

8- تتولى وزارة الزراعة الدراسة الخاصة بالثروة السمكية وإعادة نشاط الصيد بالبحيرة .

9- تم الاتفاق على استخدام مسطح البحيره لمجموعة من الانشطة المتوافقة مع طبيعة البحيرة وتحافظ على جودة مياه المسطح المائى، وتشمل انشطة سمكية و بيئية .

10- تقدمت كلية الطب البطرى بجامعة القاهرة بعرض تقديمى يتضمن افكار اعادة حول التوازن البيئى لبحيرة قارون .

11- تم تنفيذ مناقصة وتقدمت اربع شركات عالمية ، وسيتم قريبا تحديد الشركة التى ستقع عليها المناقصة .

12- تستغرق مدة تنفيذ المشروع 36 شهر تبدأ من تاريخ الإسناد .

13- سيتم تنظيم جلسة الاستماع لدراسة تقيم التأثير البيئى لمشروع مصنع استخراج الاملاح وبحضور كافة الجهات المعنية علي أن تبدأ وزارة البيئة بمراجعة الدراسة فور الانتهاء منها .

14- تم الاتفاق على أخذ عينات من المصارف الموجودة على البحيرة للتعرف على نوعية المياه بهذه المصارف ومقارنتها بنوعية مياه البحيرة ، خلال كل مرحلة من مراحل المشروعات الجاري تنفيذها لاعادة التوازن البيئي للبحيرة ، وذلك من خلال نمذجة هذه البيانات وتحديد فاعلية وتأثير هذه المشروعات على أن تتولى وزارة الرى اعداد مخرجات النمذجة.

15- تم تكليف فريق العمل بالانتهاء من التفتيش على المنشآت الواقعة خارج منطقة كوم أوشيم خلال شهر .