شكرا لقرائتكم خبر عن من المنزل.. الاستعلام عن رول جلسة بمحاكم النقض والاستئناف والابتدائى والجزئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت وزارة العدل، موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك بما ييسر على المواطنين كيفية الدخول عليه واستعمال الخدمات التي إتاحتها الوزارة عبر هذا الموقع.

ويمكن للمواطنين المتقاضين بالمحاكم ودور العدالة في مصر بالدخول على موقع وزارة العدل الجديد https://moj.gov.eg/ ، والاستعلام عن رول الجلسات ومتابعة الدعاوى المنظورة في المحاكمة.

وحدد وزارة العدل عبر موقعة بعض البيانات المطلوبة للاستعلام عن رول الجلسة وهي:

1- من حيث درجة التقاضي سواء في محاكم النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الجزئية

2- عنوان المحكمة

3- نوع القضية

4- الدائرة التي تنظر الدعوى

5- تاريخ الجلسة

وبمجرد ادخال البيانات المطلوبة بشكل سليم والضغط على البحث سيظهر موعد رول الجلسة.