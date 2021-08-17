شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: نستهدف تطعيم 5000 من منتسبى الجامعة والتوسع فى تطعيم الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور ممدوح مهدى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون خدمة وتنمية المجتمع والمشرف على المستشفيات الجامعية، أن الجامعة تواصل تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح فيروس كورونا ، مشيرا إلأى أنه تم تطيعم 3500 جرعة من ضمنهم من حصل على جرعتين ، مشيرا إلأى أن الجامعة تستهدف تطعيم 5000 من منتسبيها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الدكتور ممدوح مهدى فى تصريح لـ" الخليج 365" أن الجامعة على تواصل مع وزارة الصحة للحصول على التطعيمات اللازمة مؤكدا التوسع فى التطعيم ليشمل الطلاب بداية من العام الجامعى الجديد وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى ، موضحا أن البداية ستكون من طلاب القطاع الصحى وأيضا المقيمين بالمدن الجامعية.

وتأتى هذه الحملة لتطعيم منتسبى جامعة حلوان وفقاً لتوجيهات رئيس الجامعة بناءً على توجيهات القيادة السياسية بتلقى اللقاح للحد من انتشار الفيروس وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث قام وفد طبى من الإدارة الطبية ومستشفى الطلبة ومستشفى بدر الجامعى بإجراء التطعيمات من خلال تخصيص مقرات للراغبين فى تلقى التطعيم فى مبنى إدارة الجامعة والصالة المغطاة، وذلك تحت إشراف طبى من الدكتور وائل عمر المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وفريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة، بالإضافة إلى الدكتور ناصر حمزاوى نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق الفنيين والتمريض.