شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: نستهدف تطعيم 5000 من منتسبى الجامعة والتوسع فى تطعيم الطلاب والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور ممدوح مهدى فى تصريح لـ" الخليج 365" أن الجامعة على تواصل مع وزارة الصحة للحصول على التطعيمات اللازمة مؤكدا التوسع فى التطعيم ليشمل الطلاب بداية من العام الجامعى الجديد وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى ، موضحا أن البداية ستكون من طلاب القطاع الصحى وأيضا المقيمين بالمدن الجامعية.
وتأتى هذه الحملة لتطعيم منتسبى جامعة حلوان وفقاً لتوجيهات رئيس الجامعة بناءً على توجيهات القيادة السياسية بتلقى اللقاح للحد من انتشار الفيروس وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، حيث قام وفد طبى من الإدارة الطبية ومستشفى الطلبة ومستشفى بدر الجامعى بإجراء التطعيمات من خلال تخصيص مقرات للراغبين فى تلقى التطعيم فى مبنى إدارة الجامعة والصالة المغطاة، وذلك تحت إشراف طبى من الدكتور وائل عمر المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وفريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور محمود عابد مدير مستشفى الطلبة، بالإضافة إلى الدكتور ناصر حمزاوى نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق الفنيين والتمريض.