مجلس الشيوخ يوصى بتحديث قطاع البترول لزيادة مساهمته فى التنمية الشاملة

القاهرة - سامية سيد - عدد من التوصيات البرلمانية الهامة وجهها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في قطاع البترول والطاقة أبرزها التحديث والتطوير بما يدعم المساهمة بشكل أكبر في التنمية المستدامة.

وتأتي هذه التوصيات، ضمن مجموعة كبيرة من التوصيات الهامة التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتي وافق عليها المجلس النيابي :

1- أهمية العمل على تحديث قطاع البترول ودعم تنمية الاقتصاد القومي في إطار تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية ، من أجل زيادة مساهمة القطاع في التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية .

2- العمل على زيادة الاستثمارات الخاصة المصرية في قطاع الطاقة النظيفة ، حيث أن أغلب الاستثمارت المستهدفة تعد استثمارت أجنبية .