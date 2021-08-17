شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: حجب نتيجة الثانوية العامة لطالبين فى الشرقية بعد تسريبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، إنه تقرر حجب نتيجة طالبين لتسريبها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته الى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع فى الأمر.