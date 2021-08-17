شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. القائمة الكاملة بالجامعات المعتمدة بوزارة التعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة، واستعداد وزارة التعليم العالى لموسم التنسيق وقبول الطلاب بالجامعات ينشر " الخليج 365" القائمة الكاملة للجامعات الحكومية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالى بإجمالى 27 جامعة.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المعتمدة.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، إن إعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة داخل مصر، يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات المعتمدة، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التى تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.