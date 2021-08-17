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أحمد عكاشة يفتتح البرنامج الثقافي لمعرض الإسكندرية بـ"اقتصاديات الاكتئاب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يستضيف معرض الإسكندرية الدولي للكتاب الدورة الـ16 في أولى محاضرات البرنامج الثقافي، الدكتور أحمد عكاشة؛ رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي البيولوجي، ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لمكتبة الإسكندرية.

وتأتي المحاضرة بعنوان "اقتصاديات الاكتئاب"، وتديرها الدكتورة مي مجيب؛ مدير مركز الدراسات الاستراتيجية.

وتتناول المحاضرة طبيعة مرض الاكتئاب ومدى تأثير انتشار الإصابة بمرض الاكتئاب على اقتصاديات الدول، وكيفية الاستثمار في علاج الاكتئاب.

تنعقد المحاضرة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، غدًا الثلاثاء الموافق 17 أغسطس 2021 وتبث مباشرة عبر الصفحة الرسمية لمعرض مكتبة الإسكندرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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