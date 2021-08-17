اليوم.. محاكمة 3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه بمدينة نصر.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري ومحمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفاً، والمبلغ المالي المقدر بالتحقيقات، والمملوكين للمجني عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها بأن أبصراها منفردة بالطريق العام وتربصا لها، وما أن حان عبورها الطريق حتى قام المتهم الأول بقيادة الدراجة البخارية بسرعة نحوها وبادر مرافقه بجذب حقيبتها فتمسكت بها حتى وقعت أرضاً وسحلاها محدثين إصابتها الواردة بتقرير الطب الشرعي، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات والهروب بها.

من جانبه قام المتهم الثالث بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب جريمة السرقة، بأن اتفق معهما على تنفيذها وتقسيم متحصلاتها وساعدهما عليها مع علمه بأمرها، بأن أمدهما بالدراجة البخارية الخاصة به، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.