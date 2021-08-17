شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 100 لقب للسيدة مريم العذراء فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - تواصل الكنيسة الأرثوذكسية الاحتفال بصوم السيدة مريم العذراء والذى بدأ يوم 7 أغسطس وينتهى يوم 22 من نفس الشهر.

ويتم فيه تناول الطعام "الصيامى" أو النباتى الخالى من اللحوم والألبان، وجاءت أول إشارة عنه في الكنيسة القبطية نجدها عندالقديس أنبا ساويرس ابن المقفغ أسقف الأشمونين في كتابه "مصباح العقل".

وخلال السطور التالية ننشر أبرز 100 لقب السيدة مريم العذراء فى الكنيسة الأرثوذكسية.

1. العذراء

2. البتول

3. الملكه

4. القديسه

5. المكرمه

6. السيده

7. العروس

8. صهيون

9. والدة الاله

10. ام الله

11. ام الكلمه

12. ام النور

13. ام الخلاص

14. ام الملجأ

15. ام النور الحقيقى

16. ام الملك الحقيقى

17. ام الرحمه والخلاص

18. ام جميع الاحياء

19. الام الباقيه عذراء

20. والدة ينبوع الحياه

21. المشتمله بالانوار

22. العذراء كل حين

23. العذراء كل حين

24. ثبات طهارتنا

25. اليمامه العقليه

26. شفيعة نفوسنا

27. بستان العطر

28. العنبر المختار

29. زهرة البخور

30. العبده والام

31. الجبل العقلى

32. ذات الشفاعات

33. حواء الثانيه

34. تهليل حواء

35. فرح الاجيال

36. فرح هابيل البار

37. خلاص نوح

38. نعمة ابراهيم

39. الكنز الروحى

40. تهليل يعقوب

41. فخر يهوذا

42. كرازة موسى

43. كرامة صموئيل

44. ثبات ايوب البار

45. ابنة الملك داود

46. صديقة سليمان

47. العذراء البتول

48. البكر العروس

49. العروس بلا عيب

50. العروس بلا زواج

51. ابنة الملك

52. سيدتنا كلنا

53. ملكتنا كلنا

54. زين البشريه

55. باب المشارق

56. الحمامه الحسنه

57. مدينة الله

58. عجينة البشريه

59. الممتلئه نعمه

60. الممتلئه مجدا

61. خلاص اشعياء

62. شفاء ارمياء

63. علم حزقيال

64. نعمه دانيال

65.. قوة ايليا

66. نعمة اليشع

67. رأس خلاصنا

68. سور خلاصنا

69. فخر جنسنا

70. اكليل فخرنا

71. فخر العذارى

72. باب السماء

73. السماء الثانيه

74. الجبل الذى قطع منه حجر دون ان تلمسه يد انسان

75. السماء الثانية الكائنة على الأرض

76. السماء الثانية التى أشرقت منها شمس البر

77. خلاص إسحق القديس

78. قدس أقداس خيمة الاجتماع

79. الكرمة الحقانية الحاملة عنقود الحياة

80. ينبوع ماء الحياة المقدس

81. بهجة الصديقين وفرح المؤمنين

82. الحقل الذى لم يزرع وأخرج لنا ثمر الحياة

83. البرج العالى الذى وجد فيه الجوهر

84. اورشليم مدينة الهنا موضع فرح القديسين

85. معمل الاتحاد غير المفترق

86. المدينة المقدسة للملك العظيم

87. الزهرة النيرة غير المتغيرة

88. الفردوس الناطق الذى للمسيح

89. المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها

90. الشفيعة الأمينة لجنس البشرية

91. العليقة التى رآها موسى فى البرية

92. القبة التى صنعها موسى بعظم كرامة

93. القبة النقيه مسكن القديسين

94. القبة الحقيقية التى الله داخلها

95. القبة الثانية التى تدعى قدس الأقداس

96. المنارة الذهب الحاملة النور الحقيقى

97. المجمره الذهب النقى حاملة جمر النار المباركة

98. القسط الذهب النقى الذى المن مخفى فى وسطة

99. عصا هارون التى أزهرت بغير غرس ولا سقى

100. الباب الذى رآه حزقيال ناحية المشارق مختوما" بختم عجيب.

