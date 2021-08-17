شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: الجامعات الجديدة تحتوى على تخصصات فريدة لتلبية احتياجات السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن فلسفة الدولة تعتمد على تطوير التعليم من خلال إعداد شراكات علمية مع كبرى الجامعات الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعات الجديدة أعدت في المجتمعات العمرانية الجديدة سواء جامعة الجلالة أو جامعة المنصورة الجديدة أو العريش أو جنوب مصر، وهذا يعني أن كافة الرقعة الجغرافية تغطى بالجامعات.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمة الاعلامى يوسف الحسينى، أن الجامعات الجديدة ذكية وتضاهى نظيراتها الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعات سيكون لها دور في تنمية المجتمع بالعمل على تلبية احتياجات العصر في السوق الدولي والمحلي على حد سواء.

وواصل قائلا: أن الجامعات الجديدة تحتوي على تخصصات فريدة من أجل تخريج طالب يلتحق بسوق العمل، وتقليل الاعداد في التخصصات التقليدية لصالح تخصصات حديثة تخدم الدولة والسوق الإقليمي والدولي.