شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دعم الكهرباء المقدم للمواطن حسب الاستهلاك الشهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل المواطن على دعم من الدولة بنسب متفاوتة حسب استهلاك المشترك ، حيث تتحمل الدولة ما يقرب من 67% من قيمة فاتورة الكهرباء لمن يتراوح استهلاكه ما بين الصفر وحتى ال50 كيلو وات ساعة وتقل نسبة تحمل الدولة كلما زادت معدلات الاستهلاك للمشترك، وفيما يلي نسبة الدعم التى يحصل عليها المواطن بفاتورة الكهرباء حسب الاستهلاك الشهرى له :

- تتحمل الدولة 67% من قيمة الفاتورة بالشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات ساعة.

- تتحمل الدولة ما يقرب من 63% من قيمة الفاتورة بالشريحة الثانية من صفر الى 100 كيلو وات.

-و تتحمل 49% من اجمالي قيمة الفاتورة لمن يستهلك حتى 200 كيلو وات ساعة

-و من صفر الى 650 كيلو وات ساعة يحصل على المشترك علة دعم من الدولة بنسبة 18%.

-من يستهلك من 651 حتى 1000 كيلو وات يتحمل التكلفة الفعلية الفاتورة ولا يحصل على دعم من الدولة.

- من يزيد استهلاكه عن الف كيلو وات يتحمل 20% زيادة عن التكلفة الفعلية الفاتورة "دعم تبادلى".