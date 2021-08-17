شكرا لقرائتكم خبر عن مدير القومى للتبرع بالبلازما: مصر البلد العربى الوحيد التى لديها هذا المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين النحاس، مدير المشروع القومى للتبرع بالبلازما، إن أى إنسان جسمه ينتج بلازما الدم بشكل دورى ومستمر، والتبرع بالبلازما لمساعدة مرضى الهيموفيليا ومرضى الدم.

وأضافت خلال مداخلة لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، تقديم الإعلامى عمرو خليل، : "وجود مصنع بلازما الدم يخف من الاستيراد من الخارج البلازما وحتى لا يتعرض المصابين بأمراض الدم من التبعيات التي يحدثها المرض".

وتابعت: " بعد تفشى الوباء تغير فكر تصدير الدم وبدأت تحافظ على المشتقات لمواطنيها، ومصر البلد العربية الوحيد التي لديها مشروع بلازما الدم".