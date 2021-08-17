شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للمستشفيات الجامعية": نشهد تصاعد بسيط في الإصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، نشهد تصاعد بسيط في الإصابات بفيروس كورونا، ونتابع بشكل دقيق في أعداد المرضى المصابين لدخول المستشفى، وعلى مستوى المستشفيات الجامعية والصحية متابعة دورية مع المتشفيات الجامعية.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، تقديم الإعلامى عمرو خليل: " لدينا 26 مستشفى كاملة للعزل، ومستشفيات بها أقسام للعزل وهناك اتصال للتأكد من أنهم على اهب الاستعدادات.. لدينا لجنة كورونا هي التي تدير الأزمة بالكامل، حتى لا يكون هناك تشتت بين الوزارات وتتعامل باحترافية مع الوباء".

وتابع : "الدولة ناجحة في تأمين الجانب الصحى والاقتصادي والاجتماعى للمواطنين".

من جانبه قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق :"فيروس كورونا هو مرض مجتمعى وينتشر عبر التجمعات.. ولابد من عدم وجود تجمعات دون إجراءات احترازية وكورونا تطرق أبوابها للموجة الرابعة، مؤكدا :"هناك سر في التغير المناخى من الاستمرار أو من الدمار البشرى".

وأضاف خلال مداخلة: "من ضمن زيادة الإصابات في الأماكن المغلقة والتكيفات أدت إلى الانتشار بشكل كبير جدا".