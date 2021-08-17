شكرا لقرائتكم خبر عن جارديان: بايدن يواجه أسوأ أزمة فى فترة رئاسته بعد سقوط أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تداعيات قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان وسقوط العاصمة فى أيدى حركة طالبان بعد فرار القادة، وقالت إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن يواجه أكبر أزمة في فترة رئاسته بعد السقوط المذهل لأفغانستان الذى هيمن على إدارته وأثار مخاوف من وقوع كارثة إنسانية.

وأوضحت الصحيفة أن الاتهامات المتبادلة انتشرت في واشنطن بشأن الانسحاب الفوضوي من كابول ، والذي وصفه أحد معارضي بايدن بأنه "إحراج لقوة عظمى "، كالولايات المتحدة.

واجتاحت حركة طالبان كابول يوم الأحد بعد فرار الرئيس أشرف غني من البلاد ، منهية عقدين من التجربة الفاشلة لتطبيق ديمقراطية ليبرالية على النمط الغربي. ونُقل الموظفون الدبلوماسيون إلى بر الأمان لكن آلاف الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية تقطعت بهم السبل وكانوا عرضة لخطر الأعمال الانتقامية.

ومع ظهور مشاهد مروعة على شاشات التلفزيون - بما في ذلك تشبث أفغان يائسين بطائرة نقل أمريكية قبل الإقلاع - سارع البيت الأبيض لشرح كيف انهارت الحكومة بهذه السرعة.

في الشهر الماضي، توقع بايدن، مشيرًا إلى الأعداد والتكنولوجيا المتفوقة للجيش الأفغاني ، أن "احتمال قيام طالبان باجتياح كل شيء والسيطرة على البلاد بأكملها أمر غير مرجح إلى حد كبير".

وأصدر الرئيس، بيانًا يوم السبت، أصر فيه على أن الانسحاب المفاجئ كان الخيار الوحيد الممكن، وهو ما أكده فى كلمته الاثنين حيث كرر عدم ندمه على القرار وأنه لن يسمح للقوات الأمريكية بخوض حرب ترفض القوات الأفغانية خوضها.

ومع ذلك، اعتبرت الصحيفة أن استجابة بايدن ، الذي ترشح للانتخابات واعدًا بأوراق اعتماد لا مثيل لها في السياسة الخارجية بعد 36 عامًا في مجلس الشيوخ وثماني سنوات كنائب لرئيس باراك أوباما ، كان مزعجًا للكثيرين. وجاء في أحد العناوين الرئيسية في صحيفة واشنطن بوست: "يتسم بالتحدي والدفاع ، رئيس معروف بالتعاطف يتبنى نهجًا باردًا في التعامل مع كارثة أفغانستان".