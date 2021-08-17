شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: مصر سمحت للاجئين وطالبى اللجوء الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل فى نظام التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر، أنه للعام الثاني على التوالي سمحت وزارة التربية والتعليم المصرية للاجئين وطالبي اللجوء الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل في نظام التعليم العام.

ونوهت المفوضية في بيان لها أمس، أن مصر تُمكّن الطلاب اللاجئين من سوريا واليمن والسودان وجنوب السودان من الحصول على فرص التعليم بشكل متساوٍ مع الطلاب المصريين.

ومن جانبها، قالت عسير المضاعين، ممثل المفوضية في مصر، "نشكر وزارة التربية والتعليم المصرية على قرارها السماح للطلاب اللاجئين الذين انتهت صلاحية وثائقهم بالتسجيل في العام الدراسي القادم. سيضمن هذا القرار حماية آلاف الطلاب وعدم تسربهم من التعليم.