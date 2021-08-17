شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الثلاثاء نتيجة الثانوية العامة 2021 على الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

وزير التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل غدا الثلاثاء

غدا.. نتيجة الثانوية العامة 2021 على الخليج 365

التضامن تعلن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

محافظة الجيزة تشكل لجنة لضبط قرود هاربة بحدائق الأهرام.. صور

تنسيق الجامعات 2021.. كل ما تريد معرفته حول نظام القبول للجامعات الأهلية

التموين: مشاركة 2684 محلا بالأوكازيون الصيفى وضبط 98 مخالفة لعروض وهمية

تنسيق الجامعات 2021.. 143 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات

وزيرة الصحة: نستهدف تطعيم 35 مليونا و 353 ألف مواطن خلال 88 يوما

قرود تثير الفزع بالتسلق على شرفات المنازل فى حدائق الأهرام.. صور

جهاز حماية المستهلك يشن حملات على الأسواق ويصادر سلعا منتهية الصلاحية

الصحة: فحص 1.9 مليون طفل ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف السمع الإسكان: طرح أكبر قرعة وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى خلال أيام

وزير التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة وتهنئة الأوائل غدا الثلاثاء