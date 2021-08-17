شكرا لقرائتكم خبر عن التليفون المزود بكاميرا ممنوع أثناء إجراء اختبارات كلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظر على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بأكاديمية الشرطة لهذا العام، أثناء إجراء الاختبارات، عدم الدخول للأكاديمية بالهاتف المحمول المزود بكاميرا، ويسمح فقط بحمل المحمول بدون كاميرا.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.