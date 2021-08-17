شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تطرح محال وباكيات بالأسواق الحضارية للإيجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة القاهرة، عن توافر باكيات للإيجار بعدة أسواق بالمنطقة الشمالية، وذلك فى إطار توفير فرص عمل للشباب وتقنين أوضاع الباعة الجائلين وتوفير أماكن ثابتة لهم لمساعدتهم على توفير دخل ثابت للأسرة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وفى السياق أوضح الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن المحافظة لديها عدد كبير من الأسواق الحضارية، التى تهدف إلى توفير فرص العمل والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، ومنع الإشغالات فى الشارع.

وأشار إلى أن المنطقة الشمالية بها عدد كبير من الأسواق وهناك عدد كبير منها فى حى الزاوية الحمراء، وبها عدد من الباكيات المتاحة للمواطنين بشرط أن يكون بدون عامل أو بائع جائل ومن داخل المحافظة.

وأعلن حى الزاوية الحمراء عن توافر باكيات ومحال بسوق الزاوية الحضارى الكائن بشارع الشركات، ويمكن التقدم لإيجارها بأنشطة مختلفة بالطابق الأرضى والطابق الثانى والثالث.