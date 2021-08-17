شكرا لقرائتكم خبر عن دعم صحة المرأة: نسبة الشفاء تصل لـ95% حال الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد مرسى المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، أن الدعم السياسى من جانب الدولة لأى مبادرة صحة عامة أصبح من ضروريات المشروع لنجاحه، موضحا أن المنظومة الصحية الحكومية هدفها علاج المرضى والمجتمع يشعر أن الأماكن التي تم تصميمها والمستشفيات الجامعية هدفها علاج المرضى وتسهيل وصول الخدمة الصحية لها، موضحا أن مبادرة صحة المرأة مبادرة مستمرة في كل المحافظات طوال العام في 3585 وحدة صحية، وهناك فريق مخصص لصحة المرأة ، حيث إن أورام الثدى للسيدات هو مرض السرطان الأول في العالم ، وفي مصر نسبة الوفاة في السيدات مرتفعة للغاية ، وهذا من الدوافع الأساسية للمبادرة حيث ‘ن نسبة الشفاء تصل لـ 95 % حال الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى.

وأضاف المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم فصح أكثر من 18 مليون امرأة خلال عامين والمبادرة تعتبر أكبر برنامج للكشف عن الثدى في العالم.

وتابع المدير التنفيذي لدعم صحة المرأة المصرية، أن عدد السيدات المطالب الكشف عليهن ضخم جدا ودورى واستمرار الكشف وترسيخ فكرة الكشف الدورى على السيدات مهم للغاية في المبادرة، حيث إن الهجف ليس فقط الوصول إلى 24 مليون سيدة ولكن المهم الوصول لهم دوريا .