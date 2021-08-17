شكرا لقرائتكم خبر عن الأول على الثانوية الأزهرية للمكفوفين: بكيت بعد تهنئة شيخ الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عصام محمد إبراهيم الأول على الثانوية الأزهرية للمكفوفين: "بحمد ربنا على النجاح وكلل تعب أهلي كلهم، وفرحتى بمكالمة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كبيرة، والقادم أفضل".

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، تقديم الإعلامى عمرو خليل: "ولما كلمنى مكتب شيخ الأزهر كل الهموم راحت.. ولما كلمنى فضيلة الإمام الأكبر بكيت.. لأنه شرف كبير وقدوة للعالم الإسلامي".

وتابع : "أنوى على أن أدخل كلية الدراسات الإسلامية وأكون داعية كبير وأتمنى التوفيق من ربنا وتكمل المسيرة إن شاء".

وقالت والدة عصام : "رحلة صعبة جدا مع طالب كفيف.. وكان بيذهب مع الدروس ويذاكر ويجيب مراجعات.. وكنت بذاكر معا طوال الوقت.. متعودة بيطلع من الأوئل كل مرة وهو تعبنى كتير قوى وربنا ادانى".

وقال والد الطالب عصام: "مكالمة شيخ الأزهر كنا مهيئين ليها وبقدر كبير جدا وكنا حاسين قبلها وعصام طول عمرة متفوق ويستاهل، وكلمنى فضيلة الشيخ وقالى مبروك ومبروك لينا كلنا والشيخ عصام ربنا يبارك فيه وانتوا كمان وهنعمل له حفلة وهنروح نحض معاه".