شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى: رقم تكويد لكل شحنة لإحكام السيطرة على الصادرات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى، أن هناك منظومة جديدة للنهوض بالصادرات الزراعية من خلال استخدام آلية التتبع، وهذا يعنى أنه عند تصدير الشحنة الزراعية للخارج إذا حدث بها أي مشكلة في الشحنة في الخارج نعرف من أى جاءت من أى مزرعة وتم تعبئتها في أي محطة وما هي الشركة التي صدرتها وتاريخ الشحنة منذ بدايتها في الشجرة وحتى وصولها للدولة في الخارج وهذه فكرة التتبع .

وقال رئيس الحجر الزراعى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إنه تم اللجوء لفكرة التكويد، حيث يتم إعطاء رقم توكيد للشحنة والمزرعة، والهدف منها إحكام السيطرة ويكون هناك منظومة للتحكم الكامل في الصادرة الزراعية بداية من المزرعة وحتى تصدرها للخارج .

وتابع رئيس الحجر الزراعى،: بدأنا التطبيق التجريبى على الرمان، والهدف من هذه الخطوة زيادة حجم الصادرات من خلال الحفاظ على سمعة المنتج المصرى وسمعة الصادرات الزراعية تتحسن ومتواكمة مع المنظومة العالمية وهذا يعطى مساندة ودعم للصادرات الزراعية وبالتالي تزيد الصادرات ، لافتا إلى أن زيادة الصادرات يعنى زيادة الدخل القومة من العملة الصعبة وزيادة نسبة الربح للمزارع المصرى.