شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. قائمة الكليات القابلة لطلاب الشعبة العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الموقع التنسيق ، قائمة الكليات بالجامعات الحكومية ، وكذلك المعاهد العليا والمتوسطة المعتمدة من وزارة التعليم العالى، و التى تقبل طلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية، وذلك بهدف مساعدة الطلاب فى التعرف على الكليات التى تقبل تخصص علمى علوم الناجحين فى مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء.







المعاهد العليا والمتوسطة التى تقبل طلاب الشعبة العلمية



قائمة الكليات التى تقبل طلاب الشعبة العلمية

وعلى جانب آخر، يواصل موقع التنسيق الإلكتروني استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الاثنين الموافق 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات ومشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2021/2022، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان، دمياط، بنها، بنى سويف)، والفنون الجميلة بقسمي (الفنون والعمارة )، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بجامعة المنيا، وشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية، وشعبة المسرح التربوى) بكليات التربية النوعية بجامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر، منية النصر"، وشعبتي (التربية الفنية، والتربية الموسيقية) بكليتي التربية جامعتى قناة السويس والسويس، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة وهى: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكذلك كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.