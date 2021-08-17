شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن كلية اللاهوت التابعة للكنيسة الإنجيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر كلية اللاهوت إحدى المؤسسات التعليمية الهامة التابعة للكنيسة الإنجيلية، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات التنموية الأخرى.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن كلية اللاهوت الإنجيلية.

1 – تعتبر المؤسسة التعليمية للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر وهي ترتبط أكاديميًا بإدارة التعليم العالي الخاص بمصر.

2 - هدف الكلية الأول إعداد خدام و قساوسة مكرسين للعمل الرعوى بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر وإعداد قيادات علمانية مؤهلة لخدمة الكنيسة والمجتمع في مصر والعالم العربى.

3 - تأسست كلية اللاهوت الإنجيلية عام 1963 بهدف إعداد رعاة وتدريب قادة للكنيسة الإنجيلية.

4 - كان أول مكان تستخدمه الكلية مقرًا لها هو العوامة (أيبس) والتى استخدمت كقاعة للدراسات اللاهوتية والتدريبات العملية

5 - كانت القرى التى ترسو عليها العوامة فى طريقها للصعيد مكانًا للتدريبات العملية للطلاب ثم تنقلت فى أكثر من مكان حتى استقرتالكلية بمقرها الحالي بالعباسية سنة 1926.

6 - تم إنشاء كليَّة اللاهوت تحت عنوان "صفّ اللاهوت" عام 1863.

-7 يعتبر أوَّل عام يُمنَح الطَّلبة فيه درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتيَّة1964.



8- جاء افتتاح القسم المسائي في الكليَّة سنة 1967.

-9 تخرَّجَت أوَّل سيدة مصريَّة تحمل درجة البكالوريوس فى العلوم اللاهوتيَّة، وهى السَّيدة فيكتوريا فهيم عزيز عام 1970.

10 - تأسس مركز دراسات مسيحيَّة الشَّرق الأوسط بها عام 2013.