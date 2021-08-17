عضو "أمن قومي البرلمان" ينفي إقرار عقوبات قانون المرور الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

نفى محمد عبدالرحمن راضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، صحة ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تنفيذ الأجهزة الأمنية حزمة قرارات لتطبيق العقوبات المقررة في قانون المرور الجديد.

وقال راضي في بيان له اليوم الاثنين: "لم يتم مناقشة قانون المرور حتى الآن، لا في البرلمان، ولا في لجنة الدفاع والأمن القومي وبالتالي لم يناقش في الجلسة العامة للبرلمان".

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قانون المرور الجديد من القوانين المهمة والتي ستحظى بمناقشات واسعة حتى يخرج بصورة جيدة، سواء في اللجنة أو في الجلسة العامة للبرلمان، مؤكدًا أنه تم مناقشة تعديلات قانون المرور فيما يتعلق بالملصق الإلكتروني فقط في دور الانعقاد الأول.