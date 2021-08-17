شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: لم نقم بضربات عسكرية جوية فى أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها لم تقم بأية ضربات عسكرية جوية فى أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قالت إن هناك معلومات أولية على إصابة جندى أمريكى فى مطار العاصمة الأفغانية كابول لكنها ليست نهائية.

وأكد البنتاجون فى بيان، أن واشنطن تعمل على رفع عدد القوات الأمريكية فى مطار كابول إلى أكثر من 3000، موضحا أن قواته ردت على حادثين لإطلاق النار بالمطار ما أدى لمقتل مسلحين اثنين.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "لا توجد أى مؤشرات على أن المسلحين اللذين قتلا فى المطار ينتميان لحركة طالبان"، مؤكدة أن القوات الأمريكية "سترد على أى تهديد أو هجوم يستهدفها فى أفغانستان"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع ماكينزى، التقى قادة من طالبان وكان واضحا أن أى هجوم على أفرادنا سيتم الرد عليه بقوة.