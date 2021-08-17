شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: نطمح فى تطعيم 40% من المواطنين بلقاح كورونا قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيكون هناك أولوية قصوى لتطعيم الطلاب والعاملين بالعملية التعليمية والمدرسين، مؤكدا أنه سيتاح لهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال قوافل طبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمة الاعلامى يوسف الحسينى نستهدف أن يكون كل من يدخل الجامعة سواء طالب أو أستاذ، متلقيا للقاح، وأيضا من يدخل المدرسة فوق 18 سنة ولدينا طموح بتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الحالي .

وأوضح السفير نادر سعد أن التطعيم قد يكون الزاميا خلال مرحلة ما حتى نضمن استمرار العملية التعليمية .

وتابع سعد قائلا، إن المعيار الأول لتقييم الدول خلال تلك الفترة عدد من حصلوا على التطعيم ومن حصلوا على اللقاح 5 ملايين أى نسبة 5% فقط مؤكدا أنه قبل نهاية عام 2021 سنعمل على أن تصل النسبة إلى 40% أي 40 مليون مواطن.

وواصل المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن الهدف الأساسي خفض نسب الإصابة والوفيات عند التوسع في عمليات التطعيم، مؤكدا أن رئيس الوزراء سيعمل على أن يكون التطعيم إجباري للطلاب والعاملين بالعملية التعليمية وأيضا بالنسبة لموظفي الحكومة