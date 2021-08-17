شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عسكرى أمريكى: استئناف العمل فى مطار كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول عسكرى أمريكى، إنه تم استئناف العمل فى مطار كابول، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قالت إن هناك معلومات أولية على إصابة جندى أمريكى فى مطار العاصمة الأفغانية كابول لكنها ليست نهائية.

وأكد البنتاجون فى بيان، أن واشنطن تعمل على رفع عدد القوات الأمريكية فى مطار كابول إلى أكثر من 3000، موضحا أن قواته ردت على حادثين لإطلاق النار بالمطار ما أدى لمقتل مسلحين اثنين.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "لا توجد أى مؤشرات على أن المسلحين اللذين قتلا فى المطار ينتميان لحركة طالبان"، مؤكدة أن القوات الأمريكية "سترد على أى تهديد أو هجوم يستهدفها فى أفغانستان"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع ماكينزى، التقى قادة من طالبان وكان واضحا أن أى هجوم على أفرادنا سيتم الرد عليه بقوة.