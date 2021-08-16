شكرا لقرائتكم خبر عن صيام عاشوراء.. الثلاثاء والأربعاء تاسوعاء وعاشوراء والصيام يمحو ذنوب سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الأزهر الشريف أن غدا الثلاثاء هو يوم تاسوعاء والأربعاء سيوافق يوم العاشر من محرم " عاشوراء" حيث يستحب صوم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر، ونوى صيام التاسع؛ فعن عبد اللَّهِ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ). قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.رواه مسلم

وأكد الأزهر أن صيام عاشوراء يمحو ذنوب سنة كاملة، كما أن التوسعة على الأهل والعيال في يوم عاشوراء سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والسلف الصالح من بعده، ونص على الأخذ بها فقهاء مذاهب أهل السنة الأربعة المتبوعة من غير خلاف، وجرى عليها عمل جماهير الأمة في مختلف الأعصار والأمصار، فلا التفات إلى قول منكرها.