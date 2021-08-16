شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يشن حملات على الأسواق ويصادر سلعا منتهية الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين استمرارًا تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين وأن فروع الجهاز الإقليمية شنت عددا من الحملات على الأسواق بالاشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلى والرقابة الإدارية.

فرع الفيوم:

غلق 23 منشأه طبية متنوعة تعمل بدون ترخيص وتحرير 3 محاضر لعدد من المحلات لإصدار فواتير غير قانونية والإعلان عن الأوكازيون دون الحصول على الترخيص من الجهات المختصة والإعلان عن تخفيضات وهمية.

فرع بنى سويف

تم غلق 3 عيادات خاصة و2 معمل تحاليل طبية للعمل بدون ترخيص وتحرير 10 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة النشاط بدون ترخيص وإصدار فواتير مخالفة لقانون حماية المستهلك، كما تم تحرير 6 محاضر لعدد من محلات الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية وبيع أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

فرع قنا

تم غلق وتشميع 3 عيادات طبية لعدم وجود ترخيص كما تم ضبط 70 كيلو لحوم وفراخ مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم تحرير 10 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير 17 محضرا لعدم وجود شهادات صحية، وكذلك تحرير 5 محاضر لعدد من مراكز الصيانة لتقليد علامة تجارية شهيرة.

فرع سوهاج

ضبط أحد مراكز تعبئة المواد الغذائية لتعبئتها سكر ناقص الوزن، ضبط 3 محلات لتوزيع المواد الغذائية وذلك لعرض سلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات وضبط أحد مخازن المواد الغذائية لأحد العلامات التجارية دون ترخيص.

كما تم تحرير محضرين لأحد محلات الجزارة لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير 7 محاضر لمحلات تجارية لبيع الملابس والأحذية لعدم الالتزام بالقانون والحصول على ترخيص بالأوكازيون وتم إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة.

فرع أسوان

ضبط كمية كبيرة من اللحوم البلدية لا يوجد عليها أختام رسمية كما تم ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بأحد محلات بيع المواد الغذائية.

فرع البحيرة

ضبط 5 أطنان أعلاف وكمية من الفورمالين محظور تداولها بثلاث مصانع أجبان تعمل بدون ترخيص، وضبط مركز طبى به 10 عيادات بدون ترخيص وبه كمية من الأدوية منتهية الصلاحية بها فى الصيدلية الخاصة.

كما تم ضبط 3 مصانع أغذية تعمل بدون ترخيص وتحرير 9 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

فرع الإسكندرية

ضبط 40 صنف أدوية وفيتامينات مستوردة مجهولة المصدر كما تم ضبط كمية من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وكمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر.

كما تم تنفيذ عقوبة الغلق الإدارى لعدد 13 محلا ومطعما وثلاجة لحوم مجمدة وصيدليتين لعدم وجود صيدلى وتوقيع عقوبة الغرامة الفورية ل 18 كافيتريا ومطعم ومخبز لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

فرع كفر الشيخ

تم تحرير 14 محضرا لعدد من المحلات لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر وضد أحد مستودعات الأنابيب لتوزيعه أسطوانات الغاز فى غير الأماكن المخصصة لها وبدون إخطار الجهات المختصة.

فرع الإسماعيلية

ضبط كمية من المنظفات مجهولة المصدر وبدون وجود فواتير خاصة بها .

فرع بورسعيد

تم ضبط 300 كجم جبن مجهول المصدر و150 كجم من الجمبرى به تغير فى الخواص وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من مدى صلاحيتها، وضبط كمية من العصائر والحلويات للأطفال مجهولة المصدر.

فرع جنوب سيناء

غلق منتجع وفندق سياحى لعدم وجود رخصة تشغيل وضبط 5670 لتر مياه معبأة مجهولة المصدر، كما تم تحرير 41 محضرا لعدد من المحلات للبيع بأزيد من السعر المعلن والإعلان عن الأوكازيون بدون ترخيص.

فرع المنوفية

تحرير 7 محاضر لعدد من المحلات التجارية ومراكز الصيانة لعدم إصدار فواتير قانونية وفقًا لقانون حماية المستهلك ولعدم الإعلان عن الأسعار.

فرع الشرقية

ضبط 1.5 طن دجاج ومشتملات دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى و400 كيلو سمك بدون بيانات ومجهولة المصدر و353 كجم لحوم مصنعه بدون بيانات وذلك بثلاجتين لحفظ وبيع اللحوم والأسماك، وتم تحرير 9 محاضر ضد عدد من محال الجزارة وذلك للذبح خارج المجازر الحكومية.

كما تم تحرير 10 محاضر لعدد من المحلات التجارية للإعلان عن الأوكازيون الصيفى بدون ترخيص، وتحرير 4 محاضر لبيع أسطوانات غاز أزيد من السعر الرسمى وتحرير 3 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وضبط محلين لبيع المواد الغذائية مجهولة المصدروبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

فرع الدقهلية

ضبط 2 طن سكر بمصنع لتعبئة السكر ولقيامه بالعمل بدون ترخيص كما تم تحرير 8 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير طبقًا لقانون حماية المستهلك وإدارة منشأه بدون ترخيص، وتقليد علامات تجارية وعدم تأديته الخدمة المتفق عليها.